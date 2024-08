No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, que por quatro semanas será às 21h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe a administradora e associada do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Patrícia Bandeira, e a diretora de Pessoas e Performance na Meta, Viviane Furquim, para debater se a "CLT Premium" é uma realidade ou um sonho distante.