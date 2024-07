BR-158 Notícia

Casal de paraguaios é preso transportando quatro quilos de cocaína, em Santa Maria

Família se deslocava do Paraguai para o município gaúcho. Droga foi localizada em um compartimento no motor do veículo. Filhos da dupla estavam no carro e foram entregues ao Conselho Tutelar

07/07/2024 - 10h47min