Líbano: Exército de Israel diz que destruiu túnel do Hezbollah próximo à fronteira

O exército israelense informou que suas tropas localizaram e destruíram neste sábado (5) um túnel do Hezbollah de 250 metros de comprimento no sul do Líbano, perto da fronteira israelense. O exército afirmou que as tropas militares descobriram centros de comando, kits de combate e um grande número de armas no túnel. Também havia alojamentos equipados com chuveiros, cozinha e estoques de alimentos. O exército disse que o túnel não cruzou o território israelense.