O goleiro Weverton, do Palmeiras, foi convocado neste sábado (5) pelo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, para substituir Alisson, que se lesionou. O goleiro do Palmeiras será uma opção na meta para enfrentar o Chile no próximo dia 10, em Santiago, e o Peru no dia 15, em Brasília. Ambas partidas são válidas pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.