O município de São Luiz Gonzaga, na região das Missões, foi atingido por um forte temporal no final da noite de sábado (15). Danos em centenas de casas, rede elétrica, escolas, comércios e até mesmo um posto de saúde foram registrados. De acordo com o prefeito, Sidney Luiz Brondani, ao menos 800 residências foram afetadas e, segundo ele, o fenômeno foi registrado por volta das 22h30min, com duração de cerca de três minutos.