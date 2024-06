Dos desastres climáticos decorrentes da chuva, a região Sul é campeã nacional em pedidos de socorro público por parte dos municípios atingidos, com 7,6 mil decretos por enchentes, tormentas e ventos (17% do total), seguida da região Sudeste (11% do total). Já no ranking dos Estados, o Rio Grande do Sul ocupa o segundo lugar, com 2,7 mil decretos baixados por situações desse tipo na última década, 14% do total de pedidos, atrás de Santa Catarina, com 4,1 mil decretos similares. O levantamento é da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e abrange o período entre 2013-2023.