Um rapaz de 19 anos e sua irmã, de 16, foram encontrados mortos neste domingo (2) na margem de um rio em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Eles haviam saído para passear de moto aquática na tarde do sábado (1º), e não retornaram. Familiares, então, relataram o desaparecimento à polícia. Os corpos estavam próximos do veículo que utilizavam. A Polícia Civil e a Marinha investigam as mortes.