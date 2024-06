Arroio do Tigre decreta situação de emergência após temporal de granizo no fim de semana

A prefeitura de Arroio do Tigre, na região Centro-Serra, decretou situação de emergência, nesta terça-feira (25). O município soma o maior volume de estragos entre os 24 atingidos pelas chuvas de sábado (22) e domingo (23), conforme um balanço da Defesa Civil estadual. Temporal de granizo no domingo causou prejuízos em praticamente toda a cidade, de acordo com a prefeitura. Cerca de 850 casas foram danificadas, de acordo com o levantamento mais recente.