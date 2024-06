A quarta-feira (26) será de chuva em quase todo o Rio Grande do Sul. Um ciclone extratropical se forma no oceano próximo à costa da Região Sul e, associado a uma frente fria, aumenta a instabilidade no território gaúcho. A temperatura cai e a tendência é de que, em algumas regiões, como em parte da Campanha, as mínimas girem em torno de 3ºC, com risco de geada.