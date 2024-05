O restaurante que fica sobre a Plataforma de Atlântida, em Xangri-Lá, foi destruído pela ressaca do mar na quinta-feira (16). O momento foi registrado em vídeo (veja acima). Não havia ninguém no local no momento do acidente, pois o espaço está interditado por determinação da Justiça. As informações são do G1 RS.