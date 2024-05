Depois de dois dias de sol e tempo firme, a chuva retornou ao Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (16). Nos próximos dias, algumas cidades, especialmente da Serra e do Norte, podem registrar volumes próximos aos 100 milímetros de chuva. Condição deve atrasar ainda mais a descida do Guaíba, que ainda está acima dos 4,5m.