Na manhã desta quarta-feira (8), a prefeitura de São José do Norte informou que estavam suspensas as travessias por balsas pela Lagoa dos Patos. A viagem de Rio Grande para o município vizinho e vice-versa é essencial para que os moradores do sul do Estado se desloquem para outras cidades do Rio Grande do Sul, já que as pontes do Guaiba estão fechadas.