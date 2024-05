As cuidadoras Alice de Castro, 29 anos, e Doris Freitas, 52, vieram de Torres a Porto Alegre em um carro de aplicativo na manhã desta sexta-feira (10), com a esperança de voltar para casa. Naturais de Tapes, elas esperavam embarcar no ônibus das 15h rumo à cidade, que havia sido anunciado pela empresa Frederes. Porém, ao chegarem ao terminal rodoviário na zona leste da Capital, foram surpreendidas com a notícia de que não havia nenhuma linha partindo para a Costa Doce.