A barragem Dona Francisca, no município de Nova Palma, passou para estado de alerta no boletim mais recente da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) sobre as inundações no Rio Grande do Sul. Essa foi a única das barragens monitoradas pela autarquia em que o nível passou para algo mais preocupante. Apesar da mudança, o prefeito do município, André Rossato, afirma que o nível atual não cria risco de rompimento.