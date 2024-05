Após a liberação de acessos que estavam bloqueados, a distribuição do jornal Zero Hora deverá ser normalizada nesta sexta-feira na região de Santa Maria. Além da edição do dia, assinantes de 28 municípios vão receber a ZH de quinta (2) e quarta (1), quando, por conta dos estragos causados pelas chuvas, não havia sido possível realizar as entregas.