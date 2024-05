Os bloqueios em rodovias causados pela forte chuva que atinge o Estado fizeram com que praticamente todas as viagens que partiriam da rodoviária de Santa Maria fossem suspensas desde terça-feira (30). A partir das 11h desta quarta (1º), conforme o gerente da rodoviária do município, Tiago Brenner, haverá uma tentativa de estabelecer uma linha entre a cidade da Região Central e e Porto Alegre pela BR-158 em direção à Fronteira Oeste, passando por Dom Pedrito. Com isso, a viagem que normalmente levaria quatro horas, deve ter duração de nove horas.