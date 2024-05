Publicação nas redes sociais alega que caminhões com doações para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul foram retidos no posto fiscal da BR-153, sentido Erechim, por não possuírem nota fiscal e recolhimento do ICMS. É falso. A Receita Estadual do RS informou que veículos com doações têm passagem livre em postos fiscais.