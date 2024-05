Preocupada com o possível desabastecimento aos moradores que ainda não deixaram suas casas, a prefeitura de Eldorado do Sul trabalha com a ideia de tirar todas as pessoas da cidade nos próximos dias. O vice-prefeito Ricardo Alves afirma que ainda não há uma ação planejada para a evacuação total, mas reiterou que isso é um desejo do prefeito Ernani de Freitas Gonçalves. O entendimento é que o município precisa ser "esvaziado" o mais rápido possível.