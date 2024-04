Um homem de 76 anos faleceu, no fim da manhã desta segunda-feira (15), depois de sofrer um acidente de trator, em Roca Sales, no Vale do Taquari. Identificado como Irio Fontana, ele fazia o caminho de retorno para casa. O trator caiu em um barranco ao lado da estrada. Fontana ficou preso embaixo do veículo, encontrado prensado contra uma árvore.