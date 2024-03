Com mais de dois anos de atuação, o grupo de socorristas voluntários Salvamento e Resgate Vida já prestou atendimento a mais de 600 moradores do município de Sapucaia do Sul. Agora, para continuar oferecendo esse serviço gratuito à população, precisam de ajuda para adquirir uma nova ambulância, orçada em R$ 390 mil. Uma campanha de arrecadação online chegou a ser organizada. No entanto, até o momento, pouco mais de R$ 2,5 mil foram obtidos em doações.