Após o leilão Galácticos, da Fundação Fenômenos, que aconteceu na noite desta quinta-feira, o ex-presidente do Corinthians, Augusto Sanchez, conversou com a imprensa. Ele foi questionado sobre o momento que vive o clube paulista dentro e fora de campo, comentou sobre a melhora de desempenho do Corinthians, e também da situação de Augusto Melo, atual presidente, que está com o posto em xeque.