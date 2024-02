Em meio ao calor intenso que tem feito desde o final da semana passada, moradores de Capela de Santana, no Vale do Caí, dizem estar enfrentando problemas no abastecimento de água em diferentes pontos da cidade desde a madrugada de quinta-feira (1º). A situação tem causado preocupação e uma série de reclamações à Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), devido ao número de dias convivendo com o problema.