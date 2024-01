Com os muitos temporais registrados no Rio Grande do Sul nos últimos meses, clientes da CEEE Equatorial têm questionado a falta de divulgação, por parte da concessionária, de prazos para o restabelecimento da energia após eventos do tipo. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade desta terça-feira (16), o superintendente técnico da empresa, Sergio Valinho, afirmou que há um trabalho neste sentido, mas que esta informação é considerada "bastante sensível".