Entre tantas vidas de gaúchos impactadas pela falta de energia elétrica desde a última terça-feira (16), está a de Aracy Rotunno Mendes Pereira. A idosa de cem anos, que reside no distrito de Morungava, no interior de Gravataí, na Região Metropolitana, compartilha a rotina no lar com a filha Estela Mendes Pereira, 71.