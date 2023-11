As travessias de balsa entre Brasil e Argentina em Porto Mauá, Porto Xavier e Porto Vera Cruz, no noroeste do Estado, permanecem suspensas nesta quarta-feira (1º), por conta do nível elevado do Rio Uruguai. Os serviços, contudo, devem ser retomados nesses municípios durante o feriadão de Finados, entre quinta (2) e sexta-feira (3).