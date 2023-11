Após oito dias fechada, a balsa de Porto Xavier, no noroeste do RS, foi liberada nesta terça-feira (7). O serviço teve de ser interrompido devido ao aumento do nível do Rio Uruguai, que chegou a 10m2cm no domingo (5), após as fortes chuvas no oeste de Santa Catarina e Norte do Estado. De acordo com a Defesa Civil do município, o nível estava em 6,5m às 15h de hoje. A cota para realizar a travessia é de até 7m.