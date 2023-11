A quarta-feira (8) será marcada pelo retorno da instabilidade na maior parte do Rio Grande do Sul. As exceções são a Serra e a Região Norte, áreas onde o tempo fica firme, com sol entre nuvens. Nas demais localidades, a chuva deve ocorrer ao longo do dia, com intensidade moderada a forte. A Região Metropolitana deve ter um dia de tempo instável.