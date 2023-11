Ao menos 18 cidades da região Norte do RS relataram algum tipo de problema ou estrago decorrente da chuva intensa que atingiu a área nesta semana. Segundo a Defesa Civil, os municípios de Paulo Bento, Nonoai, Tupanci do Sul, Barão de Cotegipe, São Valentim, Centenário, Estação, Paim Filho, Barra do Rio Azul, Cândido Godoi, Ponte Preta, Erechim, Planalto, Santo Ângelo, Erval Grande, Três Arroios, Carlos Gomes e Gramado dos Loureiros foram atingidos pelos temporais.