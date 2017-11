1 - Desemprego na Grande Porto Alegre

No período de 12 meses até setembro, a Região Metropolitana registrou corte de 15,4 mil postos com carteira assinada, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

2 - Bloqueio no Centro da Capital

A Rua Marechal Floriano Peixoto e a Avenida Salgado Filho, no Centro de Porto Alegre, estão bloqueadas desde as 5h desta segunda-feira (6), por causa da suspeita de um artefato explosivo. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para verificar o objeto. Acompanhe a situação AO VIVO.

3 - Policiais civis anunciam greve

Pelo segundo mês seguido, agentes da Polícia Civil anunciaram que entrarão em greve por conta do atraso no pagamento dos salários. A manifestação se inicia nesta segunda-feira (6).

4 - Salários parcelados

A prefeitura de Porto Alegre fará o depósito da terceira parcela do pagamento da folha do funcionalismo de outubro. De acordo com a Secretaria Municipal da Fazenda, serão pagos R$ 620 por matrícula, totalizado o salário de 38% dos funcionários.

5 - Inter

Em Lucas do Rio Verde, o Inter enfrenta o Luverdense em busca do acesso virtual à Primeira Divisão. Para a partida, o zagueiro Victor Cuesta é dúvida. Assim, se o argentino não estiver em campo, Léo Ortiz e Thales serão os titulares. GaúchaZH acompanha a partida em tempo real.

6 - Grêmio

Depois de derrotar o Flamengo, na Arena, o Grêmio se reapresenta às 16h no CT. As atenções no trabalho estarão voltadas para Barrios, que se recupera de lesão e, neste domingo (5), teve a presença garantida por Renato em pelo menos um jogo antes do duelo contra o Lanús, pela final da Libertadores.

7 - Balanço do Enem

Professores do Unificado, em parceria com GaúchaZH, corrigiram a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizada no domingo (5). Para eles, a valorização do conhecimento histórico — e não apenas da análise — foi um dos destaques, assim como a abordagem de temas como a escravidão, filosofia moderna e geografia humana.

8 - Ataque a igreja nos EUA

Um tiroteio em uma igreja Batista no Estado americano do Texas deixou mais de 20 mortos e mais de 20 feridos no domingo (5), informou a imprensa local, acrescentando que o atirador foi morto.

9 - Feira do Livro

O domingo (5) de sol e temperatura amena fez da Praça da Alfândega o destino de milhares de pessoas em Porto Alegre. Em contraste com o movimento escasso no sábado chuvoso, as alamedas estiveram repletas de gente circundando as bancas da Feira do Livro, sobretudo famílias vasculhando saldos e comparando os descontos oferecidos.

10 - Previsão do tempo

Em todo o Rio Grande do Sul, o tempo fica mais firme com o avanço de uma massa de ar seco e frio que inibe a formação de nuvens carregadas. Porém, diferente da última massa de ar frio, não há expectativa de declínio acentuado das temperaturas no início do dia.