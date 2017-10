O motorista de um Cobalt e duas passageiras ficaram feridos após acidente ocorrido na noite desta sexta-feira (20) na BR-116, em São Leopoldo, na Região Metropolitana. O acidente ocorreu às 22h10min no km 249 da rodovia, próximo ao viaduto da Unisinos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor, que estava sóbrio, perdeu o controle do veículo e bateu em um poste. Não houve interrupção na via. Após a batida, tanto o carro quanto o poste saíram da pista.