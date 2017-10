1. Goiânia

Aluno abre fogo em escola e deixa dois mortos e quatro feridos . Autor do ataque é um adolescente de 14 anos, que teria se revoltado contra o bullying que sofria dos colegas.

2. Crime sexual

Preso em Itaqui um dos principais envolvidos em rede de pedofilia no país. Suspeito de ser o segundo maior responsável no Brasil por armazenar e distribuir material pornográfico com crianças e adolescentes é um dos 80 detidos em operação realizada em 24 Estados.