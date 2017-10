O projeto de lei do plano municipal de saneamento elaborado por técnicos estabelece as principais diretrizes para abastecimento de água potável, manejo das águas pluviais, esgotamento sanitário, gestão de resíduos e saneamento rural de Caxias do Sul para os próximos 20 anos. Por isso, foi publicado no Diário Oficial do município desta sexta-feira (20) a abertura de consulta pública sobre o plano. Até 18 de novembro, a prefeitura recebe sugestões e críticas pelo e-mail saneamento@caxias.rs.gov.br.

Diretrizes para o esgotamento sanitário estão entre os itens previstos no Plano Municipal de Saneamento Andréia Copini

A minuta do projeto de lei, os diagnósticos e metas estão disponíveis no site caxias.rs.gov.br/planejamento, acessando o item Plano Municipal de Saneamento - Consulta pública, na barra direita do site. Entre as metas de curto prazo, estão a elaboração dos planos diretor de abastecimento e drenagem pluvial para a zona urbana, a revisão do plano de esgotamento sanitário para adequação conforme o plano diretor, e o diagnóstico da cadeia produtiva de reciclagem. Nos próximos 10 anos, na área de resíduos, estão previstas também a implantação do projeto para tratamento e destinação dos resíduos da construção civil e um projeto visando melhorar o tratamento de resíduos e recuperação energética. O aumento da vida útil do aterro sanitário depende destes projetos.

