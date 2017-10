Mais de quatro meses após um acidente de trânsito danificar o Monumento à Itália no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, ficou definido o escultor João Bez Batti como responsável pela restauração. A Secretaria da Cultura, que coordena os trabalhos, pretende remover nos próximos dias o que sobrou da obra em forma de "bota", inaugurada há quase 60 anos no cruzamento da Avenida Júlio de Castilhos e da Rua Feijó Júnior.

O material será encaminhado ao ateliê de Bez Batti no roteiro Caminhos de Pedra, no interior de Bento Gonçalves. De acordo com a secretária da Cultura, Adriana Antunes, a previsão é de que o escultor comece a trabalhar no restauro a partir de janeiro de 2018.