Depois de uma semana de muita chuva e tempo fechado , finalmente, o sol volta ao Rio Grande do Sul. A previsão é de um domingo ensolarado e com temperaturas amenas em todas as regiões.

A partir de segunda-feira (16), o calor se intensifica — pode fazer mais de 30°C em alguns municípios —, o que aumenta as chances de chuva fraca e isolada na Região Norte. Na terça-feira (17), as precipitações começam a se espalhar pelo Estado. Pode chover forte no oeste gaúcho. Já na quarta (18) e na quinta (19), a aproximação de uma frente fria ameniza as temperaturas e faz com que o tempo volte a fechar. Há risco de precipitações mais intensas na Metade Sul.