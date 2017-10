Everton de Lima / Arquivo Pessoal

O domingo (29) será chuvoso no extremo Norte e nas áreas litorâneas do Rio Grande do Sul, segundo previsão da Somar Meteorologia. Nos municípios que fazem divisa com Santa Catarina, há possibilidade de pancadas mais fortes, com potencial para rajadas de vento, raios e até mesmo granizo.

Conforme a meteorologista Heloisa Pereira, a região Sul e a Serra também devem registrar chuva, mas na forma de pancadas isoladas e com baixo índice pluviométrico.

Nas demais áreas do Estado, incluindo Porto Alegre, uma massa de ar frio e seco avança e garante o tempo firme, com a presença do sol entre poucas nuvens. Nas faixas Sul e Leste, as temperaturas devem ficar um pouco abaixo das registradas neste sábado (28), em razão da influência dos ventos.

Na segunda-feira (30), as pancadas de chuva voltam a ocorrer nas regiões Norte e Leste do Rio Grande do Sul, podendo prosseguir até terça-feira (31) no extremo Leste do Estado.

A partir de quarta-fera (1º), o sol deve predominar, resultando na elevação gradativa das temperaturas em todo o Rio Grande do Sul.

As previsões para o domingo

Porto Alegre - Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 16°C e máxima de 27°C

Pelotas - Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 16°C e máxima de 24°C

Caxias do Sul - Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 12°C e máxima de 30°C

Santa Maria - Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 14°C e máxima de 27°C

Santa Rosa - Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 15°C e máxima de 31°C

Erechim - Pancadas de chuva e trovoadas. Mínima de 11°C e máxima de 30°C

Uruguaiana - Muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 14°C e máxima de 27°C

Torres - Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 16°C e máxima de 26°C

Rio Grande - Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 18°C e máxima de 22°C

Mostardas - Tempo instável, com chuvas isoladas. Mínima de 19°C e máxima de 22°C

Passo Fundo - Tempo aberto e com poucas nuvens. Mínima de 12°C e máxima de 29°C