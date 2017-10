1. Denúncia contra Temer

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados, responsável por analisar leis e inquéritos do ponto de vista jurídico, deve votar o parecer favorável ao presidente Michel Temer e a seus ministros Eliseu Padilha (Casa Civil) e Moreira Franco (Secretaria-Geral) nesta quarta-feira (18).

2. Aécio liberado

Com 44 votos favoráveis e 26 contrários, o Senado derrubou nesta terça-feira (17) as medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a Aécio Neves (PSDB-MG). Veja como votou cada senador na sessão que definiu o futuro de Aécio.

3. Volta da chuva no RS

A chuva se espalha pelo Rio Grande do Sul ao longo desta quarta-feira (18). Até o final do dia, são esperadas pancadas em todo o Estado com risco de temporais nas áreas de fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Nas demais regiões, o sol e o calor predominam antes da chegada das precipitações.

4. Vestibular da UFRGS

Atenção, vestibulandos! Começa nesta quarta-feira (18) o período de inscrições para o vestibular 2018 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As provas ocorrem de 7 a 10 de janeiro de 2018, nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves e Imbé/Tramandaí.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Grêmio

O Grêmio enfrenta o Corinthians às 21h45min desta quarta-feira (18), no Itaquerão, em São Paulo. Se vencer, o time de Renato reduzirá para seis pontos a diferença para o líder do Brasileirão. Gaúcha ZH acompanha o duelo em tempo real.

6. Inter

O Inter retorna em voo fretado para Porto Alegre nesta quarta-feira (18) às 7h. Na noite anterior, o time de Guto Ferreira ficou no empate sem gols com o Boa e se manteve na liderança da Série B. Nesta tarde, o Colorado treina pensando na partida de sábado (21) contra o Criciúma.

7. Foo Fighters in POA

É oficial: Foo Fighters volta a Porto Alegre em 2018, dessa vez acompanhada da banda Queens of the Stone Age. A banda toca na Capital, com show marcado para o Estádio Beira-Rio, em 4 de março. A venda de ingressos para o show começa nesta quarta-feira (18).

8. Greve dos municipários

Os servidores ligados ao Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) resolveram permanecer em greve por tempo indeterminado, depois de uma assembleia geral realizada na terça-feira (17). De acordo com o grupo, 60% dos serviços de saúde têm adesão na paralisação.

9. Casa de jogos

A casa de jogos Winfil já tem hora marcada para iniciar as atividades na zona sul de Porto Alegre: 17h de quinta-feira (19). O estabelecimento virou tema de polêmica após informar abertamente que irá explorar máquinas caça-níqueis. Além disso, a casa terá bar e restaurantes.

10. Investimentos no RS

Senadores e deputados federais gaúchos definiram suas prioridades de investimentos no Estado. A bancada tem direito a eleger duas emendas impositivas que, para 2018, estão estimadas em R$ 162 milhões. Foram escolhidas duas obras: a duplicação da BR-116, no trecho de Guaíba a Pelotas, e a construção de uma ponte sobre o Rio Uruguai, entre Porto Xavier e a cidade argentina de San Javier.