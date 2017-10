Bento Gonçalves, Farroupilha, Carlos Barbosa e Garibaldi devem ser abastecidos com água captada do Rio das Antas, a partir do final de 2021. A projeção é da Corsan, que está em fase de captação de financiamento junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O custo da obra é de R$ 150 milhões. A previsão é que o projeto inicie na segunda metade do ano que vem.