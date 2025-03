Randoncorp incentiva ações de diversidade e inclusão

Outra frente está na educação de crianças em situação de vulnerabilidade social, por meio do Programa Florescer, com a formação de crianças e jovens para o exercício da cidadania e melhoria na qualidade de vida. As atividades pedagógicas, culturais, esportivas e de educação ocorrem no turno inverso dos estudantes nas cidades de Caxias do Sul e Joinville (SC), além de franquias sociais em municípios do Rio Grande do Sul e do Paraná.