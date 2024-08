Noémi Gelle é técnica de ginástica rítmica da Hungria e ela virou assunto no mundo todo na quinta-feira (8) por fazer um gesto durante a transmissão da competição nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ao lado da ginasta Fanni Pigniczki, durante as apresentações nas classificatórias do individual geral, a treinadora fez um gesto com a mão em formato de "OK".