Quem é a nadadora paraguaia expulsa da Vila Olímpica por ter ido à Disneyland Paris

Atleta de 20 anos anunciou a "aposentadoria" após não conseguir se classificar nos 100m borboleta; no entanto, ao invés de deixar a concentração da delegação do país, ela permaneceu no local e foi passear pela capital francesa

05/08/2024 - 10h52min Atualizada em 05/08/2024 - 16h57min