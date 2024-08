Porta-bandeira da delegação brasileira em Paris, Isaquías Queiroz é o único atleta que pode igualar Rebeca Andrade como maior medalhista olímpico da história do Brasil. Com quatro medalhas já conquistadas na carreira, o canoísta de 30 anos estreou nesta terça-feira (6) em uma das duas provas da canoagem de velocidade que disputará nas Olimpíadas e se disse motivado a empatar com a ginasta em número de pódios.