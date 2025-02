Primeiro dia do Rio Open termina com derrota de Thiago Wild

Wild não esconde frustração durante a partida contra Munar. Divulgação / Fotojump/Rio Open

O primeiro dia de jogos do Rio Open foi encerrado já no começo da madrugada de terça-feira (18) com uma grande decepção para a torcida brasileira. Apoiado por um grande público, Thiago Wild foi derrotado pelo espanhol Jaume Munar, que fez 6/4, 3/6 e 6/0, em uma hora e 55 minutos de partida.

Em um jogo com muitos erros e com sete quebras de saque, sendo cinco a favor do espanhol, Wild acabou fazendo péssimo terceiro set e sofreu um "pneu", denominação dada ao set vencido com o adversário não marcando nenhum game.

— Eu estou bastante triste com o meu desempenho hoje (segunda), com a maneira como eu joguei. Não é como eu vinha treinando, não é a expectativa que eu tinha para o Rio Open, um torneio tão especial para mim. Um monte de gente torcendo na quadra até essa hora, mas bom, não tem muito o que falar sobre o jogo — disse na zona mista após a derrota.

Munar venceu 72% dos pontos com o primeiro saque e 50% dos que foram jogados no segundo saque de Wild.

Na segunda rodada, o espanhol que ocupa a 55ª posição no ranking irá enfrentar o ganhador do confronto entre o chileno Tomás Barrios Vera, que se classificou pelo qualifying, e o português Jaime Faria, que entrou na chave principal como lucky loser. Ele perdeu na rodada final do qualificatório, mas acabou beneficiado pela desistência do italiano Lorenzo Musetti, que seria o segundo cabeça de chave, mas que não se recuperou de lesão na panturrilha direita.

Com a derrota, Thiago Wild está perdendo provisoriamente dez posições no ranking, caindo do 75º para o 85º lugar e consequentemente deixando João Fonseca consolidado como número 1 do Brasil.