Prata em Tóquio, a boxeadora brasileira Beatriz Ferreira já garantiu um lugar no pódio de Paris no peso leve feminino. Entretanto, neste sábado (3) ela quer conquistar o ouro, o que define como a “a mãe de todas as medalhas”. O duelo de semifinal, diante da irlandesa Kellie Harrington, está marcado para as 17h08min.