Ademar Ferreira da Silva, Nelson Prudêncio, João do Pulo e, quem sabe, Almir Junior ingresse nesta sexta-feira (9) na lista de triplistas brasileiros medalhistas olímpicos. Depois de 16 anos, o Brasil volta a ter um atleta na final do salto triplo. O sogipano entra na pista às 15h13min, com pontualidade parisiense, muito parecida com a britânica nesta edição dos Jogos.