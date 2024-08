O brasileiro Alison dos Santos, o Piu, não confirmou seu favoritismo na semifinal dos 400m com barreiras e ficou em terceiro. Ao término da série, o norueguês Karsten Warholm venceu com 47s67, Clément Ducos, da França, fez 47s85, e Alison, 47s95. Os três passaram à final, e o francês, que não estava entre os favoritos, disse estar surpreso com o desempenho do brasileiro.