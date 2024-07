Surfe Notícia

Tati Weston-Webb leva virada no fim e vai para a repescagem nas Olimpíadas; Luana avança

Nas ondas de Teahupo'o, no Taiti, Tatiana deixou escapar no fim a chance de avançar às oitavas. Já Luana, na sexta bateria, terminou com 7,27 e acabou em primeiro

27/07/2024 - 23h13min Atualizada em 28/07/2024 - 08h04min