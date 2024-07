A seleção brasileira masculina de vôlei estreou com derrota na Olimpíada de Paris. O time de Bernardinho foi superado pela tradicional Itália, atual campeã mundial, por 3 sets 1, com parciais de 25/23, 27/25, 18/25 e 25/21, neste sábado (27). Apesar do placar, o clássico do vôlei mundial foi marcado pelo equilíbrio, com muitas chances desperdiçadas pelo time brasileiro, que apresentou limitações defensivas, principalmente nos bloqueios.