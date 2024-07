Ídolo do São Paulo e do PSG, o ex-meia Raí, 59 anos, agora se dedica à política. Formado desde o mês passado em Políticas Públicas por uma renomada universidade de Paris, o ex-jogador garante que não pensa em se candidatar a cargos publicos, mas quer utilizar o esporte como instrumento de transformação social. A meta agora é aplicar o projeto do seu mestrado em uma cidade pequena do nordeste brasileiro.