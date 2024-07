O Comitê Olímpico do Brasil (COB) publicou, na manhã desta terça-feira (30), uma nota oficial sobre o desligamento da nadadora Ana Carolina Vieira durante as Olimpíadas de Paris. Após ser expulsa da equipe no último domingo (28) por "má conduta", a atleta publicou uma série de vídeos nas redes sociais, informando que denunciou um caso de assédio.