Sem entrar em quadra na semana passada, Beatriz Haddad Maia contou com tropeços de rivais para manter o 22º posto no ranking da Women's Tennis Association (WTA), na atualização desta segunda-feira (22). Com esta posição, ela garante o status de cabeça de chave na Olimpíada de Paris, que começa na sexta-feira — o tênis terá início no dia seguinte.